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04 апреля 2025, 17:15

Суд смягчил меру пресечения для полковника Лапина

04 апреля 2025, 17:15
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фото: Суспильне/Лилия Гончарук
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Печерский суд Киева сменил меру пресечения для экскомандира 415-го батальона 125-й бригады ТрО полковника Ильи Лапина на круглосуточный домашний арест с разрешением посещать лечебные заведения

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Отмечается, учитывая преклонный возраст бывшего командира, многочисленные заболевания, а также ухудшение состояния здоровья, прокурор ОГП подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об изменении ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

По результатам рассмотрения ходатайства прокурора суд принял решение об изменении финуранта меры пресечения по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест с возможностью покидать домовладение для проведения лечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в конце марта Печерский районный суд Киева оставил под стражей полковника Илью Лапина , проходящего по уголовному делу по обороне Харьковской области. Он объявил голодовку.

Что известно о деле полковника Лапина

20 января СБУ и ДБР задержали трех должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

21 января Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения экскомандующему ОТУ "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и бывшему командиру 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады Илье Лапину. Их подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года.

В конце февраля Киевский апелляционный суд сменил меру пресечения бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Артуру Горбенко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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суд полковник Илья Лапин мера пресечения Офис генпрокурора оборона Харьковщины
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