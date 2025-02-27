Прорив оборони на Харківщині: генерал Горбенко вийшов із СІЗО

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Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенанту Артуру Горбенку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до 20 березня 2025 року. Його підозрюють у недбалому ставленні до військової служби

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив адвокат генерал-лейтенанта Максим Тхорівський, передає RegioNews.

"Артуру Горбенку змінили запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт до 20 березня з електронним засобом контролю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 січня СБУ та ДБР затримали трьох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

21 січня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи екскомандувачу ОТУ "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади Іллі Лапіну. Їх підозрюють у неналежній обороні Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року.

У слуханні справи екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка оголошували перерву до 22 січня, оскільки "зʼявилися нові дані".

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