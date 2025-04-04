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04 квітня 2025, 03:01

У Харкові засудили далекобійника, який прославляв РФ та поширив дані про місце дислокації ЗСУ

04 квітня 2025, 03:01
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фото: Харківська обласна прокуратура
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У Харкові суд визнав винним 42-річного місцевого мешканця у поширенні інформації про розташування українських військових, а також у пропаганді, що вихваляє російських окупантів. За це чоловіка засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Як встановило слідство, обвинувачений працював далекобійником і мав проросійські погляди. Він активно писав у антиукраїнських Telegram-чатах, підтримуючи армію РФ.

Правоохоронці затримали чоловіка у травні 2024 року, зібравши достатньо доказів його злочинної діяльності. Факт антиукраїнських висловлювань фігуранта підтвердила судова лінгвістична експертиза.

Крім того, він поширював відомості про місця дислокації Сил оборони України в Харкові, які були потрібні окупантам для планування обстрілів.

Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 114-2 та ч. 2 ст. 436-2 КК України. Вирок уже набрав законної сили.

Нагадаємо, на Харківщині засудили агента РФ, який коригував удари по ЗСУ. Він отримав 15 років ув'язнення.

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