У Києві судитимуть ексчлена ВЛК, який підробляв діагнози щодо непридатності до служби в зоні бойових дій

фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Обвинувальний акт відносно фігуранта направлений до суду. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

На час слідства хабарник перебував під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 63-річного фігуранта в лютому цього року. Він був в складі ВЛК на посаді лікаря-невропатолога. За 2000 доларів лікар пообіцяв призовнику діагноз, щоб той не міг би служити в зоні бойових дій, а був придатний тільки до служби в тилу.