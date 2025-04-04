У Києві судитимуть ексчлена ВЛК, який підробляв діагнози щодо непридатності до служби в зоні бойових дій
Правоохоронці завершили розслідування стосовно лікаря, який "малював" потрібний діагноз військовозобов’язаному за хабар
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Обвинувальний акт відносно фігуранта направлений до суду. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
На час слідства хабарник перебував під вартою.
Нагадаємо, правоохоронці затримали 63-річного фігуранта в лютому цього року. Він був в складі ВЛК на посаді лікаря-невропатолога. За 2000 доларів лікар пообіцяв призовнику діагноз, щоб той не міг би служити в зоні бойових дій, а був придатний тільки до служби в тилу.
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