12:19  27 березня
На Житомирщині викрито жительку Одещини, яка за 120 тис. грн намагалася переправити через кордон групу чоловіків
08:29  27 березня
Втрати РФ станом на 27 березня: Генштаб оновив дані
07:23  27 березня
Чоловіків, які ухиляються від мобілізації, хочуть обмежити у правах
UA | RU
UA | RU
27 березня 2025, 12:01

Суд залишив полковника Лапіна під вартою: він оголосив голодування

27 березня 2025, 12:01
Читайте также на русском языке
фото: Cуспільне/Лілія Гончарук
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд Києва залишив під вартою полковника Іллю Лапіна, який проходить у кримінальній справі щодо оборони Харківської області

Про це повідомила донька полковника Олександра Падучак, передає RegioNews.

Зазначається, що у відповідь на рішення суду полковник оголосив голодування.

"Суддя Печерського суду Шапутько С.В. відмовила у задоволенні клопотання захисників про зміну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на більш м'який полковнику Лапіну Іллі Євгеновичу, 02.06.1962 р.н. Тато оголосив голодування", – заявила Падучак.

Провал оборони Харківщини: що відомо

20 січня СБУ та ДБР затримали трьох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

21 січня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи екскомандувачу ОТУ "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади Іллі Лапіну. Їх підозрюють у неналежній обороні Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року.

У кінці лютого Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенанту Артуру Горбенку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Харківська область голодування Ілля Лапін полковник
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
"Інсайди" нової угоди між Україною та США: що пропонує Білий дім
27 березня 2025, 12:22
На Житомирщині викрито жительку Одещини, яка за 120 тис. грн намагалася переправити через кордон групу чоловіків
27 березня 2025, 12:19
У Києві поліцейські затримали чоловіка, який наніс ножове поранення своєму товаришу
27 березня 2025, 11:40
Росіяни зранку обстріляли селище на Харківщині: поранена жінка
27 березня 2025, 11:40
Вогняна ДТП із загиблими: на Миколаївщині зіткнулися вантажівка та два авто
27 березня 2025, 11:35
До Словаччини за $6000: у горах Закарпаття затримали 78-річного провідника з клієнтами
27 березня 2025, 11:28
У Києві чоловік підпалив авто боса за звільнення з роботи
27 березня 2025, 10:59
Удар дронами по Дніпру: пошкоджено історичну будівлю
27 березня 2025, 10:59
Масована атака на Харків: кількість постраждалих зросла
27 березня 2025, 10:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »