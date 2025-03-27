Суд залишив полковника Лапіна під вартою: він оголосив голодування

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Печерський районний суд Києва залишив під вартою полковника Іллю Лапіна, який проходить у кримінальній справі щодо оборони Харківської області

Про це повідомила донька полковника Олександра Падучак, передає RegioNews.

Зазначається, що у відповідь на рішення суду полковник оголосив голодування.

"Суддя Печерського суду Шапутько С.В. відмовила у задоволенні клопотання захисників про зміну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на більш м'який полковнику Лапіну Іллі Євгеновичу, 02.06.1962 р.н. Тато оголосив голодування", – заявила Падучак.

Провал оборони Харківщини: що відомо

20 січня СБУ та ДБР затримали трьох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

21 січня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи екскомандувачу ОТУ "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади Іллі Лапіну. Їх підозрюють у неналежній обороні Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року.

У кінці лютого Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенанту Артуру Горбенку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт

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