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03 квітня 2025, 18:50

Київрада усунула КМВА та Ткаченка від управління столицею

03 квітня 2025, 18:50
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Столична міськрада прийняла рішення, яким дозволила Київській міській державній адміністрації (КМДА) в умовах воєнного стану вирішувати нагальні проблеми міста шляхом видання своїх розпоряджень. У такий спосіб депутатський корпус фактично відібрав відповідні повноваження у Київської міської військової адміністрації (КМВА)

Про це повідомляє КиївВлада, передає RegioNews.

Заявляється, що це було зроблено задля виконання Закону України "Про місцеве самоврядування” - на фоні численних скарг КМДА стосовно того, що КМВА на чолі з Тимуром Ткаченком блокує життєдіяльність столиці, тривалий час не підписуючи відповідні розпорядження.

Як стало відомо, під час сьогоднішнього засідання Київради депутатський корпус затвердив внесення змін до деяких своїх рішень (проєкт рішення №08/231-222/ПР від 10 березня 2025 року).

Суб'єктом його подання виступив міський голова Віталій Кличко. У сесійній залі за нього проголосували 62 народних обранці.

Так, депутати внесли зміни до рішення Київради від №4548/4589 13 березня 2022 року "Про окремі питання діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади Києва в умовах воєнного стану”, а також до Регламенту міськради, затвердженого рішенням Київради №3135/3176 від 4 листопада 2021 року.

Цими коригуванням передбачено, що в умовах воєнного стану КМДА зможе реалізовувати свої повноваження, надані їй згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні”, а також іншими актами законодавства та рішеннями Київради, шляхом видання розпоряджень за підписом міського голови столиці. Таким же чином свої повноваження будуть виконувати районні в Києві державні адміністрації (РДА) - за дорученням мера і КМДА.

Йдеться про те, що тепер столична мерія на чолі з Віталієм Кличком, замість КМВА, фактично буде наділена повноваженнями вирішувати нагальні проблеми столиці в умовах війни, видаючи спеціальні розпорядження, які ні з ким не будуть погоджуватися.

Цей факт депутатському корпусу опосередковано підтвердив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний. Під час доповіді по цьому питанню в сесійній залі він наголосив на необхідності дотримання Закону України "Про місцеве самоврядування” навіть в нинішніх реаліях - у тому числі в питаннях "оборонки”.

"Затверджений проєкт рішення спрямований на забезпечення безперервності функціонування органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Проблема полягає в необхідності оперативного ухвалення управлінських рішень у період дії особливого правового режиму, що зумовлює потребу в уточненні порядку реалізації наданих законом повноважень. Запропоновані зміни передбачають визначення механізму прийняття та виконання рішень КМДА та РДА, що забезпечить стабільне управління містом і належну координацію дій у кризових умовах”, - зазначено в пояснювальній записці до ухваленого проєкту рішення.

Голова Київської МВА Тимур Ткаченко заявив, що "мер Києва проштовхує рішення, яке позбавляє Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження — і передає це право собі, улюбленому".

Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?

Нагадаємо, нещодавно з’явилися нові деталі в розслідуванні щодо Дениса Комарницького, якого звинувачують у земельних "схемах" в Києві. Свого часу він представляв інтереси влади та "слуг". Потім його замінили на Тимура Ткаченка, який зараз очолює Київську міську військову адміністрацію. За даними ЗМІ, його завдання — перебрати на себе повноваження міського голови Києва Віталія Кличка.

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