Підготовка до виборів: офіційно спростовують, але процес іде

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В Україні поки що немає офіційної підготовки до можливих виборів. Водночас у владних колах тривають непублічні обговорення цього питання

Про це повідомляють джерела "Української правди", передає RegioNews.

Як пише видання, до обговорень залучені віцепрем'єр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров, IT-підприємець Олександр Ольшанський, а також представники команди голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Поки що конкретних рішень щодо виборів немає, однак певна неофіційна підготовка триває.

Урядовці та посадовці поки що не дають коментарів щодо цих процесів.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'являлась інформація, що нібито Володимир Зеленський готується до виборів влітку 2025 року. Проте в Офісі президента заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ розповів, чи планує він балотуватися в президенти в майбутньому.