"Земельна справа": Кличко заявив про низку звільнень у КМДА

фото: КМДА

Про це він повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

Тож зі своїх посад в КМДА звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич;

заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта;

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.

Михайло Терентьєв, депутат Київради та голова земельної комісії, також втратив посаду директора КП "Інженерний центр". До того ж фракція партії "УДАР" розпочала процес відкликання його зі складу депутатів Київради, оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Окрім цього, звільнено таких посадовців:

директор КП "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський,

директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій,

заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Віктор Погребний, директор КП "Фінансова компанія "Житлоінвест", наразі перебуває на лікарняному. Очікується, що після завершення лікування він також буде звільнений, зазначив Кличко.

"Щодо інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні. У них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні. А у Володимира Бондаренка – статус свідка. І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур", – пояснив мер.

Як відомо, Володимир Бондаренко написав заяву про відсторонення його від обов'язків проводити засідання Київради на час досудового розслідування в справі про земельну корупцію.

Справа про земельну корупцію в столиці: що відомо

На початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема, НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. За даними правоохоронців, він знаходиться в Україні, але намагається втекти за кордон - в Україні його шукають.

Також у розслідуванні "Дзеркала тижня" йдеться про те, що Комарницький фінансував виборчу кампанію "Слуг народу" у Києві та керував виборчим штабом Миколи Тищенка на виборах до Верховної Ради. Також під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами ряду народних депутатів партії "Слуга народу".

Нещодавно журналісти Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". У розслідуванні стає зрозуміло, наскільки великі масштаби корупції в українській столиці.