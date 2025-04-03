14:46  03 апреля
Взрыв в жилом районе Киева: что произошло
13:29  03 апреля
В Украине создали центры поддержки для родственников военнопленных
12:59  03 апреля
Депутата Винницкого облсовета будут судить за уклонение от военной службы
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2025, 18:50

Киевсовет отстранил КГВА и Ткаченко от управления столицей

03 апреля 2025, 18:50
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Столичный горсовет принял решение, которым разрешил Киевской городской государственной администрации (КГГА) в условиях военного положения решать неотложные проблемы города путем издания своих распоряжений. Таким образом, депутатский корпус фактически отобрал соответствующие полномочия у Киевской городской военной администрации (КГВА)

Об этом сообщает КиевВласть, передает RegioNews.

Заявляется, что это было сделано во исполнение Закона Украины "О местном самоуправлении" - на фоне многочисленных жалоб КГГА о том, что КГВА во главе с Тимуром Ткаченко блокирует жизнедеятельность столицы, длительно не подписывая соответствующие распоряжения.

Как стало известно, на сегодняшнем заседании Киевсовета депутатский корпус утвердил внесение изменений в некоторые свои решения (проект решения №08/231-222/ПР от 10 марта 2025 года).

Субъектом его представления выступил городской голова Виталий Кличко. В сессионном зале за него проголосовали 62 народных избранника.

Так, депутаты внесли изменения в решение Киевсовета от №4548/4589 13 марта 2022 года "Об отдельных вопросах деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной собственности территориальной громады Киева в условиях военного положения", а также в Регламент горсовета, утвержденный решением Киевсовета №3132/31.

Этими корректировками предусмотрено, что в условиях военного положения КГГА сможет реализовывать свои полномочия, предоставленные ей в соответствии с Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине", а также другими актами законодательства и решениями Киевсовета путем издания распоряжений за подписью городского головы столицы. Таким же образом свои полномочия будут выполнять районные в Киеве государственные администрации (РГА) – по поручению мэра и КГГА.

Речь идет о том, что теперь столичная мэрия во главе с Виталием Кличко вместо КГВА фактически будет наделена полномочиями решать неотложные проблемы столицы в условиях войны, выдавая специальные распоряжения, которые ни с кем не будут соглашаться.

Этот факт депутатскому корпусу косвенно подтвердил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный. В ходе доклада по этому вопросу в сессионном зале он отметил необходимость соблюдения Закона Украины "О местном самоуправлении" даже в нынешних реалиях - в том числе в вопросах "оборонки".

"Утвержденный проект решения направлен на обеспечение непрерывности функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения. Проблема заключается в необходимости оперативного принятия управленческих решений в период действия особого правового режима, что обусловливает потребность в уточнении порядка реализации предоставленных законом полномочий. кризисных условиях”, - отмечено в пояснительной записке к принятому проекту решения.

Глава Киевской МВА Тимур Ткаченко заявил, что "мэр Киева проталкивает решение, лишающее Киевскую городскую военную администрацию права выдавать распоряжения — и передает это право себе, любимому".

Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?

Напомним, недавно появились новые детали в расследовании Дениса Комарницкого, которого обвиняют в земельных "схемах" в Киеве. В свое время он представлял интересы власти и "слуг". Затем его заменили Тимура Ткаченко, который сейчас возглавляет Киевскую городскую военную администрацию. По данным СМИ, его задача – взять на себя полномочия городского головы Киева Виталия Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве все будет "Благоустрий"

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев власть Кличко Виталий Владимирович КГГА решение КГВА Ткаченко Тимур Фируддинович Киевгорсовет
Подготовка к выборам: официально опровергают, но процесс идет
03 апреля 2025, 14:29
"Земельное дело": Кличко заявил о ряде увольнений в КГГА
03 апреля 2025, 13:33
Более 100 детей в Киеве ищут временную семью: как помочь
02 апреля 2025, 15:55
Все новости »
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
Войска РФ обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: пострадали 3 человека
03 апреля 2025, 20:00
ПВО и артиллерия: Дания объявила о новом пакете помощи для Украины
03 апреля 2025, 19:55
"Структурная безработица": Украине для восстановления экономики не хватает почти 5 миллионов специалистов
03 апреля 2025, 19:40
Россияне атаковали беспилотником гражданское авто в Херсоне: есть раненые
03 апреля 2025, 19:20
10 лет в международном розыске: в Харьковской области задержали женщину, которая зарабатывала на наркотиках
03 апреля 2025, 19:08
В Черниговской области разоблачили схему хищения бюджетных средств
03 апреля 2025, 18:42
В Киеве пассажирка попала под поезд метро
03 апреля 2025, 18:15
На Херсонщине пьяный как чип водитель съехал с дороги в кювет: пострадали дети
03 апреля 2025, 17:45
Под Киевом горела многоэтажка: есть жертва, 18 человек спасли
03 апреля 2025, 17:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Все публикации »
Александр Мусиенко
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Все блоги »