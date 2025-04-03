Киевсовет отстранил КГВА и Ткаченко от управления столицей

скриншот с видео

Об этом сообщает КиевВласть, передает RegioNews.

Заявляется, что это было сделано во исполнение Закона Украины "О местном самоуправлении" - на фоне многочисленных жалоб КГГА о том, что КГВА во главе с Тимуром Ткаченко блокирует жизнедеятельность столицы, длительно не подписывая соответствующие распоряжения.

Как стало известно, на сегодняшнем заседании Киевсовета депутатский корпус утвердил внесение изменений в некоторые свои решения (проект решения №08/231-222/ПР от 10 марта 2025 года).

Субъектом его представления выступил городской голова Виталий Кличко. В сессионном зале за него проголосовали 62 народных избранника.

Так, депутаты внесли изменения в решение Киевсовета от №4548/4589 13 марта 2022 года "Об отдельных вопросах деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной собственности территориальной громады Киева в условиях военного положения", а также в Регламент горсовета, утвержденный решением Киевсовета №3132/31.

Этими корректировками предусмотрено, что в условиях военного положения КГГА сможет реализовывать свои полномочия, предоставленные ей в соответствии с Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине", а также другими актами законодательства и решениями Киевсовета путем издания распоряжений за подписью городского головы столицы. Таким же образом свои полномочия будут выполнять районные в Киеве государственные администрации (РГА) – по поручению мэра и КГГА.

Речь идет о том, что теперь столичная мэрия во главе с Виталием Кличко вместо КГВА фактически будет наделена полномочиями решать неотложные проблемы столицы в условиях войны, выдавая специальные распоряжения, которые ни с кем не будут соглашаться.

Этот факт депутатскому корпусу косвенно подтвердил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный. В ходе доклада по этому вопросу в сессионном зале он отметил необходимость соблюдения Закона Украины "О местном самоуправлении" даже в нынешних реалиях - в том числе в вопросах "оборонки".

"Утвержденный проект решения направлен на обеспечение непрерывности функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения. Проблема заключается в необходимости оперативного принятия управленческих решений в период действия особого правового режима, что обусловливает потребность в уточнении порядка реализации предоставленных законом полномочий. кризисных условиях”, - отмечено в пояснительной записке к принятому проекту решения.

Глава Киевской МВА Тимур Ткаченко заявил, что "мэр Киева проталкивает решение, лишающее Киевскую городскую военную администрацию права выдавать распоряжения — и передает это право себе, любимому".

Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?

Напомним, недавно появились новые детали в расследовании Дениса Комарницкого, которого обвиняют в земельных "схемах" в Киеве. В свое время он представлял интересы власти и "слуг". Затем его заменили Тимура Ткаченко, который сейчас возглавляет Киевскую городскую военную администрацию. По данным СМИ, его задача – взять на себя полномочия городского головы Киева Виталия Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве все будет "Благоустрий"