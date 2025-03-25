У Києві судитимуть бізнесмена, який захопив і забудував ділянку біля озера Тельбин

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Столичного підприємця судитимуть за незаконне будівництво та використання самовільно захопленої землі біля озера Тельбин. Бізнесмену загрожує до шести років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За даними слідства, 60-річний чоловік у період з 2013 по 2020 рік без жодних дозволів зайняв понад 0,15 га землі, що належить територіальній громаді Києва. На цій ділянці, розташованій по проспекту Тичини у Дніпровському районі, він збудував кафе та вісім нежитлових будівель загальною площею понад 650 квадратних метрів, які здавав в оренду.

За даними правоохоронців, отримані від незаконної діяльності доходи перевищили два мільйони гривень.

Під час розслідування суд наклав арешт на самовільно збудовані об’єкти. Підприємцю висунули підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:

Самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1);

Зловживання повноваженнями для власної вигоди (ч. 1 ст. 364-1);

Легалізація майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209);

Підроблення та використання документа, який видається установою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3,4 ст. 358);

Видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366).

"Санкція найтяжчої статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, нещодавно міський голова Києва Віталій Кличко на тлі розслідування НАБУ заявив, що у столиці буде здійснена "реорганізація у сфері містобудування та земельних відносин".

Справа про земельну корупцію: що відомо

На початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема, НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.

Також у розслідуванні "Дзеркала тижня" йдеться про те, що Комарницький фінансував виборчу кампанію "Слуг народу" у Києві та керував виборчим штабом Миколи Тищенка на виборах до Верховної Ради. Також під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами ряду народних депутатів партії "Слуга народу".

Днями журналісти Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". У розслідуванні стає зрозуміло, наскільки великі масштаби корупції в українській столиці.