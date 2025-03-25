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Дніпровський райсуд оголосив вирок киянину за жорстоке поводження з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловіка засудили до 7 років та 6 місяців вʼязниці. Сам засуджений своєї вини у суді не визнав, однак зізнався, що собаку і справді зіштовхнув зі сходів.

Зазначається, що фігурант вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, подія сталася на початку січня 2025 року. Чоловік, який жив з жінкою, двома її синами та спільною 11-місячною донькою, привів до квартири безпритульну собаку Мілку та згодом почав виштовхувати її у під’їзд. Він бив собаку ногами, а потім, тримаючи доньку на руках, кинув тварину зі сходів, після чого знову почав бити. Це зафіксували камери спостереження в будинку.

Собака загинула через множинні ушкодження внутрішніх органів від ударів, падіння та крововтрати.