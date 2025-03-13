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13 березня 2025, 12:29

Кличко заявив про звільнення у КМДА та очищення влади

13 березня 2025, 12:29
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фото: ілюстративне
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Міський голова Києва Віталій Кличко на тлі розслідування НАБУ заявив, що у столиці буде здійснена "реорганізація у сфері містобудування та земельних відносин"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний портал Києва.

Очільник столиці, коментуючи останні резонансні новини, що стосуються, зокрема, земельної сфери столиці, зазначив, що мерія надає правоохоронцям усі запрошувані документи та сприяє слідству.

Також Кличко назвав прізвища звільнених зі своїх посад у КМДА та тих, хто буде звільнений.

"Зі своїх посад у КМДА звільнені: заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта. Заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа. Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП "Інженерний центр". Також фракція партії "УДАР" відкликає його з депутатів Київради", – зазначив Кличко.

Він заявив, що також будуть звільнені й наступні посадовці: директор КП комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський, директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій, директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний, заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Кличко додав, що у сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорилось раніше, буде здійснена реорганізація.

Нагадаємо, днями журналісти Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". У розслідуванні стає зрозуміло, наскільки великі масштаби корупції в українській столиці.

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