19-річний киянин намагався підпалити банк на замовлення РФ

фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який, виконуючи завдання російських спецслужб, намагався підпалити відділення банку в Дніпровському районі столиці

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Під час патрулювання Дніпровського району в комендантську годину поліцейські помітили чоловіка, який намагався підпалити банк.

Правоохоронцям вдалося затримати втікача. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

Окрім того, неподалік поліцейські знайшли підготовлені пляшки з горючою сумішшю.

У ході слідства стало відомо, що завдання підірвати фінустанову він отримав від кураторів, які представляли російські спецслужби. За це йому пообіцяли винагороду в розмірі 1500 доларів, проте коштів він так і не отримав.

Зловмисника затримали та оголосили підозру. На період слідства він перебуватиме під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку підозрюють у спробі організувати вибух поблизу районного відділу поліції.

СБУ закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації.

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