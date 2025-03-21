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21 березня 2025, 12:33

19-річний киянин намагався підпалити банк на замовлення РФ

21 березня 2025, 12:33
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фото: Національна поліція
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У Києві правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який, виконуючи завдання російських спецслужб, намагався підпалити відділення банку в Дніпровському районі столиці

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Під час патрулювання Дніпровського району в комендантську годину поліцейські помітили чоловіка, який намагався підпалити банк.

Правоохоронцям вдалося затримати втікача. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

Окрім того, неподалік поліцейські знайшли підготовлені пляшки з горючою сумішшю.

У ході слідства стало відомо, що завдання підірвати фінустанову він отримав від кураторів, які представляли російські спецслужби. За це йому пообіцяли винагороду в розмірі 1500 доларів, проте коштів він так і не отримав.

Зловмисника затримали та оголосили підозру. На період слідства він перебуватиме під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку підозрюють у спробі організувати вибух поблизу районного відділу поліції.

СБУ закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації.

Якщо вас чи ваших знайомих вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот "Спали ФСБешника".

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