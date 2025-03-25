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25 марта 2025, 07:00

В Киеве будут судить бизнесмена, захватившего и застроившего участок возле озера Тельбин

25 марта 2025, 07:00
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фото: Нацполиция
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Столичного предпринимателя буут судить за незаконное строительство и использование самовольно захваченной земли у озера Тельбин. Бизнесмену грозит до шести лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, 60-летний мужчина в период с 2013 по 2020 год без разрешений занял более 0,15 га земли, принадлежащей территориальной общине Киева. На этом участке, расположенном по проспекту Тычины в Днепровском районе, он построил кафе и восемь нежилых построек общей площадью более 650 квадратных метров, которые сдавал в аренду.

По данным правоохранителей, полученные от незаконной деятельности доходы превысили два миллиона гривен.

В ходе расследования суд наложил арест на самовольно построенные объекты. Предпринимателю выдвинули подозрение по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:

  • Самовольное строительство зданий на самовольно занятом земельном участке ( ч . 3 ст. 197-1);

  • Злоупотребление полномочиями для собственной выгоды (ч. 1 ст. 364-1);

  • Легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209);

  • Подделка и использование документа, выдаваемого учреждением, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3,4 ст. 358);

  • Выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366).

"Санкция самой тяжелой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет и с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как известно, недавно мэр Киева Виталий Кличко на фоне расследования НАБУ заявил, что в столице будет осуществлена "реорганизация в сфере градостроительства и земельных отношений".

Дело о земельной коррупции: что известно

В начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город", направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Также в расследовании "Зеркала недели" говорится, что Комарницкий финансировал избирательную кампанию "Слуг народа" в Киеве и руководил избирательным штабом Николая Тищенко на выборах в Верховную Раду. Также во время обысков у Комарницкого была найдена черная бухгалтерия с фамилиями ряда народных депутатов партии "Слуга народа".

На днях журналисты Bihus info опубликовали прослушку фигурантов "Чистого города". В расследовании становится понятно, сколь велики масштабы коррупции в украинской столице.

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