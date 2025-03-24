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24 березня 2025, 19:42

Стало відомо, коли у Києві відключать опалення

24 березня 2025, 19:42
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фото: freepik.com
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У будинках Києва опалення відключать протягом 3-4 днів

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, враховуючи масштаби столичної централізованої системи теплопостачання, процес займе 3-4 дні.

"Зважаючи на стабільно теплу погоду за прогнозами, відсутність морозів і високу вартість енергоресурсів, зокрема природного газу, було ухвалене відповідне рішення", – пояснив чиновник.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв додав, що одразу після завершення цього опалювального сезону місто починає готуватись до наступного.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив нового очільника Київської ОДА.

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опалення Київ КМДА опалювальний сезон
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