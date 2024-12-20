Ракетний удар по Києву: кількість поранених зросла до 13

фото: КМВА

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Києву збільшилася до 13. Одна людина загинула

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації

"Чоловік отримав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці. Таким чином загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару - 13 людей", – йдеться у повідомленні.

Після 17:00 "Київтеплоенерго" відновило теплопостачання для майже усіх споживачів, які залишилися без тепла через ранкову ракетну атаку. Нині без тепла залишаються три будинки. Аварійні бригади продовжують підключати будівлі до централізованого опалення.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київ, яку росіяни здійснили вранці, 20 грудня, зафіксовані падіння уламків у Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах міста. Повідомлялося про дев'ятьох постраждалих і одного загиблого.

Також раніше з'явилися фото наслідків ракетної атаки по Києву.