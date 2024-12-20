фото ілюстраційне: ДСНС

Внаслідок ракетної атаки на Київ, яку росіяни здійснили вранці, 20 грудня, зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Дніпровському, Шевченківському та Солом'янському районах міста

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КМВА.

Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву в Голосіївському р-ні сталось загорання автомобілів. Ще уламки в Голосіївському районі за іншою адресою.

Також Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків в недобудову.

В Соломянському р-ні внаслідок падіння уламків попередньо є загоряння в будівлі.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Також відомо, що тут постраждали двоє людей.

Він також додав, що пожежа виникла і в Шевченківському районі столиці, в Голосіївському пошкоджена тепломагістраль.

Зазначимо, що у Києві вранці 20 грудня прогриміла серія потужних вибухів. У Повітряних силах повідомляли, що ворог запустив у напрямку міста балістичні ракети.

Нагадаємо, росіяни вдарили балістикою по житловому будинку в Кривому Розі, постраждали 5 містян.