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20 грудня 2024, 08:46

Стали відомі подробиці ранкового удару по Києву — ворог застосував два типи ракет

20 грудня 2024, 08:46
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фото: КМВА
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Російські війська вранці 20 грудня завдали по Києву удари аеробалістичними ракетами «Кинджал» та балістичними ракетами типу Іскандер/KN-23. Постраждали семеро людей

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає RegioNews.

"Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано падіння уламків в трьох районах міста.

  • В Голосіївському:

Пошкоджена офісна будівля, дорожнє покриття та газова труба з подальшою розгерметизацією. Загорілося 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула. Водночас, міський голова Києва Віталій Кличко не підтверджує інформацію про загиблу людину. Внаслідок ворожої атаки вже 7 людей постраждали. Двох із них госпіталізували.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі, загорівся її дах. Також зруйновано приміщення на 15 поверсі. Можливо, у будівлі заблоковані люди.

  • У Солом’янському:

Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

  • У Шевченківському:

Виникла пожежа на території нежитлової забудови.

Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київ, яку росіяни здійснили вранці, 20 грудня, зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах міста. Постраждали двоє людей.

Також раніше з'явилися фото наслідків ракетної атаки по Києву.

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