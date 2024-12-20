Ракетна атака на Суми: рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті інфраструктури
У ніч на 20 грудня російські війська здійснили ракетний обстріл інфраструктури міста Суми. Зафіксовані руйнування, виникла пожежа
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.
"Попередньо, люди не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, спричинену ракетним ударом. Вогнеборці швидко приборкали полум’я й запобігли його поширенню.
Нагадаємо, у п'ятницю, 20 грудня, росіяни нанесли масовані удари по Херсону та навколишніх населених пунктах. Внаслідок атаки дві людини загинули, ще 10 цивільних дістали поранення.
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