У КМВА показали наслідки ракетної атаки по Києву
Київська міська військова адміністрація показала фото наслідків ракетного удару, який росіяни здійснили по Києву сьогодні, 20 грудня, вранці
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМВА.
Також повідомляється, що в Голосіївському районі, за попередніми даними, загинула одна людина.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київ, яку росіяни здійснили вранці, 20 грудня, зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Дніпровському, Шевченківському та Солом'янському районах міста. Постраждали двоє людей.
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