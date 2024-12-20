Комбінований удар по Херсону: росіяни вбили 2 і поранили 10 мирних мешканців

фото: Нацполіція

У п'ятницю, 20 грудня, війська РФ нанесли масовані удари по Херсону та навколишніх населених пунктах. Внаслідок атаки дві людини загинули, ще 10 цивільних дістали поранення

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Херсонській області, передає RegioNews.

Окупанти обстрілювали Херсон зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вибухи лунали в усіх районах обласного центру.

"Наразі встановлено 12 постраждалих: 53-річний та 75-річний чоловіки загинули, ще 10 цивільних громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

У Херсоні зафіксовані значні руйнування: пошкоджені 31 багатоквартирний та 16 приватних будинків, два автомобілі, два дитячі садки, школа, медичний заклад, адміністративна будівля поліції, залізничний вокзал, а також господарські споруди та гаражі.

На місці трагедії працюють рятувальники, медики та поліція. До аварійно-рятувальних робіт залучили понад 100 фахівців і спецтехніку. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.

Нагадаємо, вночі та вранці 20 грудня окупаційні війська РФ завдали масованих ударів по Херсону. Загарбники били по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.