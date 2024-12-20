У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, відомо про одного загиблого

фото: КМВА

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки, яку росія здійснила вранці 20 грудня. Також відомо про загиблого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

Відомо, що 9 людей постраждали внаслідок ворожої атаки на столицю. Чотирьох з них госпіталізували. Також виявили тіло одного загиблого.

Також Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі, без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київ, яку росіяни здійснили вранці, 20 грудня, зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах міста. Постраждали двоє людей.

Також раніше з'явилися фото наслідків ракетної атаки по Києву.