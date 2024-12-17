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17 грудня 2024, 14:58

Справу Тищенка щодо інциденту у Дніпрі передали до суду

17 грудня 2024, 14:58
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Фото: Дарина Коломієць/Суспільне
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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР та Офіс генпрокурора.

Народного депутата України судитимуть за ч. 2 ст. 146 КК України, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що 20 червня цього року група осіб у м. Дніпро та, діючи за вказівкою народного депутата, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

"При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу", - йдеться у повідомленні.

У правоохоронних органах додали, що стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої – обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

Нагадаємо, 12 листопада Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Нардеп залишиться під цілодобовим домашнім арештом.

13 листопада, у мережі з'явилося фото народного депутата Миколи Тищенка, який фігурує у кримінальному провадженні та має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Нардеп пояснив, що перебуває на вулиці, оскільки прямує у суд.

15 листопада Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід народному депутату України Миколі Тищенку.

Офіс генпрокурора ДБР Микола Тищенко ДБР обшуки у Тищенко
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