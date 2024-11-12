Апеляційний суд у Києві ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Тищенку

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Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Нардеп залишиться під цілодобовим домашнім арештом

Про це повідомляє Київський апеляційний суд, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, колегія суддів 12 листопада розглянула апеляційну скаргу, яку подав захист Тищенка на ухвалу Печерського райсуду Києва від 19 вересня. Цим рішення було продовжено запобіжний захід нардепу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 16 листопада.

Нагадаємо, 20 червня у центрі Дніпра група чоловіків у формі напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова. Згодом стало відомо, що до нападу причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка.

Нардепу Тищенкові повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Під час обшуків у нього виявили велику кількість готівки та дорогий годинник.

Суд відправив Тищенка під цілодобовий домашній арешт, згодом суд декілька разів продовжував запобіжний захід.