Нардепу Миколі Тищенку продовжили цілодобовий домашній арешт

Фото: Суспільне / Анна Сергієць

У п'ятницю, 15 листопада, Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід народному депутату України Миколі Тищенку. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

"Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 грудня", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва на своєму засіданні 14 листопада не зміг визначитись з продовженням запобіжного заходу для народного депутата Миколи Тищенка. Його адвокати "завалили" суд клопотаннями.

Сам же Тищенко звернувся до судді й зауважив, що нібито у мережі шириться інформація про їхнє "кумівство".

Нагадаємо, 12 листопада Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Нардеп залишиться під цілодобовим домашнім арештом.

13 листопада, у мережі з'явилося фото народного депутата Миколи Тищенка, який фігурує у кримінальному провадженні та має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Нардеп пояснив, що перебуває на вулиці, оскільки прямує у суд.