Тищенка, який мав би сидіти під домашнім арештом, помітили на вулицях Києва: нардеп відреагував

фото: Telegram

Вранці, 13 листопада, у мережі з'явилося фото народного депутата Миколи Тищенка, який фігурує у кримінальному провадженні та має перебувати під цілодобовим домашнім арештом

Фото оприлюднили столичні Telegram-канали, передає RegioNews.

У відповідь на це Тищенко записав відео, у якому пояснив - він перебуває на вулиці, оскільки йде у суд.

Як відомо, вчора, 12 листопада, Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Нардеп залишиться під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі група чоловіків напала на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова. Згодом стало відомо, що до нападу причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка.

Тищенкові повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Під час обшуків у нього виявили велику кількість готівки.

Суд відправив Тищенка під цілодобовий домашній арешт, згодом йому декілька разів продовжували запобіжний захід.