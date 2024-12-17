11:21  17 декабря
На блокпосту в Одесской области столкнулись два авто: четверо пострадавших
09:05  17 декабря
РФ пытается скрыть потери северокорейских солдат, сжигая лица погибших, - Зеленский
12:45  17 декабря
В Одесской области 16-летний подросток поджег трансформаторы
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2024, 14:58

Дело Тищенко касательно инцидента в Днепре передали в суд

17 декабря 2024, 14:58
Читайте також українською мовою
Фото: Дарья Коломиец/Суспільне
Читайте також
українською мовою

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Николая Тищенко по факту незаконного лишения свободы человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР и Офис генпрокурора.

Народный депутат Украины будет судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что 20 июня этого года группа лиц в г. Днепр и, действуя по указанию народного депутата, с применением физической силы и спецсредств противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ.

"При этом они нанесли потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого – обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

Напомним, 12 ноября Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под домашним круглосуточным арестом.

13 ноября в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко, который фигурирует в уголовном производстве и должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Нардеп объяснил, что находится на улице, поскольку идет в суд.

15 ноября Печерский райсуд Киева на два месяца продлил меру пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко.

Офис генпрокурора ГБР Николай Тищенко ГБР обыски у Тищенко
Издевательство командиров над воинами 211-й понтонно-мостовой бригады: возбуждено уголовное производство
17 декабря 2024, 11:59
На Ровенщине разоблачили правоохранителя, который организовал схему выезда уклонистов в Беларусь
16 декабря 2024, 19:55
Вывозили 20 тонн ежемесячно: на Львовщине чиновники воровали горючее из воинской части
13 декабря 2024, 21:50
Все новости »
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
В Хмельницкой области задержали на взятке главу центра Мариупольской МСЭК
17 декабря 2024, 16:24
В Киеве перевернулся грузовик: двое пострадавших
17 декабря 2024, 16:12
После визита в СБУ Юрий Бойко записал новое видео
17 декабря 2024, 16:02
СБУ разоблачила сеть российских шпионов, охотившихся за F-16: среди задержанных есть военные
17 декабря 2024, 15:44
В Харьковской области осудили пенсионерку, которая передавала россиянам координаты ВСУ
17 декабря 2024, 15:40
На Буковине нашли мужчину, который несколько дней бродил в лесу
17 декабря 2024, 15:23
В Харьковской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей
17 декабря 2024, 15:17
На Львовщине пытались незаконно ввезти оборудование для изготовления сигарет стоимостью 5 млн гривен
17 декабря 2024, 15:06
В Тернопольской области нашли тело пропавшего мужчины
17 декабря 2024, 14:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »