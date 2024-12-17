Дело Тищенко касательно инцидента в Днепре передали в суд

Фото: Дарья Коломиец/Суспільне

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Николая Тищенко по факту незаконного лишения свободы человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР и Офис генпрокурора.

Народный депутат Украины будет судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что 20 июня этого года группа лиц в г. Днепр и, действуя по указанию народного депутата, с применением физической силы и спецсредств противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ.

"При этом они нанесли потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого – обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

Напомним, 12 ноября Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под домашним круглосуточным арестом.

13 ноября в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко, который фигурирует в уголовном производстве и должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Нардеп объяснил, что находится на улице, поскольку идет в суд.

15 ноября Печерский райсуд Киева на два месяца продлил меру пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко.