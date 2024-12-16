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16 грудня 2024, 19:50

На Рівненщині викрили правоохоронця, який організував схему виїзду ухилянтів до Білорусі

16 грудня 2024, 19:50
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії із ДПСУ викрили правоохоронця з Рівненщини та його товариша, які організували схему нелегального переправлення чоловіків з України до Білорусі. Зловмисникам загрожує до дев'яти років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

За матеріалами слідства, минулого місяця до військовослужбовця звернулися двоє знайомих із бажанням нелегально виїхати до країн ЄС. Посадовець запропонував їм перехід до Білорусі, адже вважав його більш "безпечним".

За переправлення правоохоронець забажав 8 тисяч доларів США з особи. Йому мав допомагати місцевий мешканець, який теж був добре обізнаний з прикордонною місцевістю.

Правоохоронець планував на власному авто перевезти "клієнтів" із Рівного повз усі блокпости аж до одного із сіл неподалік кордону. Далі чоловіків до самого держрубежу мав перевозити його спільник. Безпосередньо переходити кордон чоловіки мали самостійно за наданими вказівками.

"12 грудня 2024 року правоохоронця було затримано "на гарячому" після одержання 8 тис. доларів США від одного з "клієнтів", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронцю та його спільнику повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Обом чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозру двом родичам-лікарям з обласної клінічної та районної лікарень на Прикарпатті. Вони допомагали українцям "відкосити" від мобілізації за 10 тисяч доларів.

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