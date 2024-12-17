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17 грудня 2024, 11:59

Знущання командирів над воїнами 211-ї понтонно-мостової бригади: відкрито кримінальне провадження

17 грудня 2024, 11:59
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фото: УП
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Відкрито кримінальне провадження за фактом застосування нестатутних заходів впливу до підлеглих командуванням 211-ї понтонно-мостової бригади

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

"Працівники ДБР розпочали розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих", – йдеться у повідомленні.

Слідство досліджуватиме матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міноборони України, повідомлення у медіа та соцмережах щодо знущань над бійцями.

В ДБР зауважили, що не отримували жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади.

Принагідно, Держбюро розслідувань закликає військовослужбовців одразу звертатись до Бюро з офіційними скаргами у разі наявності в їх військових формуваннях подібних випадків. Це дозволить не лише оперативно реагувати на порушення, а й уникнути подібних випадків в майбутньому.

Крім того, Нацполіція також проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в районі бойових дій. 17 грудня йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 364 КК України).

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив командира 211-ї ПМБр і наказав перевірити інформацію про знущання з солдатів.

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