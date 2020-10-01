З'явилися нові подробиці про стан побитого колишнього політв'язня Балуха

Він вже третій тиждень знаходиться в лікарні після нападу

Він вже третій тиждень знаходиться в лікарні після нападу

Фото з відкритих джерел

Стан побитого колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха стабільний, є позитивні зрушення.

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