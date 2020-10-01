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01 жовтня 2020, 15:45 1

З'явилися нові подробиці про стан побитого колишнього політв'язня Балуха

01 жовтня 2020, 15:45 1
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Він вже третій тиждень знаходиться в лікарні після нападу
Фото з відкритих джерел
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Стан побитого колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха стабільний, є позитивні зрушення.

Про це народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила у Facebook, передає RegioNews.

"Хороші новини від лікуючих лікарів Балуха: "Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!", - повідомила вона.

Хороші новини від лікуючих лікарів В. Балуха:" Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!"

Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха.

18 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у побитті колишнього політв'язня Володимира Балуха.

Суд 19 вересня обрав покарання у вигляді двох місяців арешту без права внесення застави підозрюваному у нанесенні тяжких травм Балуху.

Київ лікарні хворі Європейська солідарність Побиття
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