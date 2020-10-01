Михаил Добкин не исключает, что в будущем будет баллотироваться в мэры Киева

Добкин считает себя лучшим хозяйственником, чем действующий мэр Виталий Кличко

Добкин считает себя лучшим хозяйственником, чем действующий мэр Виталий Кличко

Фото из открытых источников

Кандидат на пост мэра Харькова Михаил Добкин не исключает, что в будущем будет баллотироваться на пост мэра Киева.

Об этом он сказал в интервью LB.ua, передает RegioNews.

Бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, который в июле заявлял о намерении баллотироваться на должность городского головы Киева, считает, что киевляне выбирают себе не просто мэра, а чуть ли не президента.

С Киевом, скажем так, любовь отложенная на потом. В хозяйственной части я дам фору [мэру Киева Виталию] Кличко, но как у политика у меня ни одного шанса. С моим мышлением, с моим бэкграундом, пониманием жизни. Я не знаю, зачем киевлянам политики", – сказал Добкин.



По его мнению, киевляне, в отличие от харьковчан, выбирают себе не просто мэра, а мэра-политика.

Если харьковчанину нужен человек, который будет решать насущные проблемы, связанные с жизнедеятельностью города, и это нормально, то в Киеве этот человек должен еще и соответствовать высоким критериям политика. Чуть ли не президент", – считает Добкин.

Напомним, в июне стало известно, что Михаил Добкин собирается баллотироваться в мэры Киева. Однако после того, как заболел основной кандидат на пост мэра Харькова Геннадий Кернес, Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Харькова.

Позже Добкин пообещал снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только вернется Кернес, потому что мол баллотируется для подстраховки, если Кернесу придется сняться с выборов.

Кернес прокомментировал поход Добкина в мэры Харькова. Он заявил, что считает выдвижение Добкиным своей кандидатуры недружественным шагом.