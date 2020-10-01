Верещук розповіла про конфлікт з Тищенком через списки "Слуг народу"

За словами кандидатки в мери Києва, президент Зеленський став на її бік у цьому конфлікті

За словами кандидатки в мери Києва, президент Зеленський став на її бік у цьому конфлікті

Фото: Слуга народу / Facebook

Кандидат у мери Києва Ірина Верещук розповіла про те, що під час формування списків до Київради у неї виник конфлікт з керівником міського штабу «Слуги народу» Миколою Тищенком, в який довелося втрутитися президенту Зеленському.

Про це Ірина Верещук розповіла в інтерв'ю виданню ГОРДОН, пише RegioNews. За словами Верещук розбіжності з Тищенком трапилися через різні підходи до відбору кандидатів в депутати Київради. Якщо ми йдемо, якщо я сказала, що буду балотуватися на посаду мера Києва, то люди, які прийдуть і будуть моєю командою, повинні бути іншими. У Колі Тищенка, на жаль, інша позиція. На його думку, в Київраді повинні бути "люди, які лояльні до когось особисто", - розповіла Верещук. Крім того, за словами Верещук, в конфлікті виявилися замішані ексдепутат Київради Денис Комарницький (його називають "смотрящим" за Києвом) і депутат Київради Алла Шлапак, які хотіли поставити в прохідній частині списку своїх людей. За словами Верещук, у цьому конфлікті на її сторону встав Володимир Зеленський: Коли дебати дійшли до президента, він прийняв мою сторону. Він каже: "А навіщо нам у Київраді люди, нехай навіть медійні, пізнавані, але не професійні? Вони ж повинні працювати. Ти розумієш, що вони повинні там будуть працювати? І мені не треба піднімати трубку, щоб щось там вирішити. Вони повинні працювати, ми даємо їм вотум довіри. Люди за них проголосують, ми їм дамо можливість працювати – нехай працюють", - продовжила Верещук. Додамо, що "пані-мер" не відповіла, яку ж квоту отримали люди Тищенка в списку, зауваживши лише, що "результат вийшов не зовсім той, який він (Тищенко) хотів". Нагадаємо, Верещук розповіла, як формувалися списки кандидатів від "Слуги народу" в Київраду. Верещук назвала оточення президента Зеленського "довбодятлами".

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