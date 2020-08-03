Заручниця розповіла, про що розмовляла з "київським терористом"

Головною вимогою терориста було викликати поліцію та журналістів

Головною вимогою терориста було викликати поліцію та журналістів

Фото: скріншот відео

Заручниця терориста Сухроба Карімова Наталя розповіла, про що з ним розмовляла, поки його не схопили працівники СБУ.

Про це вона повідомила журналістам видання "vesti.ua", передає RegioNews.

Він прийшов у відділення близько 12 години. Сказав, що потрібно викликати поліцію, бо у нього бомба в сумці. Я взагалі подумала, що це жарт. Гроші йому не потрібні були. Це неправда, що він вимагав 40 тисяч гривень", - сказала вона.

Під час прямого включення з кабінету, де терорист тримав в заручниках Наталю, було видно, що він веде себе вальяжно, але не агресивно. За словами заручниці, їй вдалося розташувати терориста до себе.

Розмовляли про погоду, природу. Ніякої зброї він не демонстрував, сказав, що бомба в сумці", - додала вона.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва невідомий погрожує підірвати приміщення банку. Працівники поліції ведуть перемовини із терористом.

Пізніше з'явилось фото та інформація про особу терориста, ним виявився громадянин Узбекистану. Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ, введено в дію план ”Бумеранг”.

За даними ЗМІ, "київський терорист" вимагає 40 тисяч гривень. Силовики провели спецоперацію із знешкодження зловмисника і затримали "київського терориста".