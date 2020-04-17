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17 квітня 2020, 19:24 8

Від коронавіруса помер вже третій чернець Києво-Печерської лаври

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17 квітня 2020, 19:24 8
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Українська православна церква Московського патріархату повідомила про смерть від коронавірусу чернеця Києво-Печерської лаври Никодима
Українська православна церква Московського патріархату повідомила про смерть від коронавірусу чернеця Києво-Печерської лаври Никодима

Українська православна церква Московського патріархату повідомила про смерть від коронавірусу чернеця Києво-Печерської лаври Никодима, передає RegioNews.

"Преставився насельник Лаври монах Никодим, який недавно надійшов зі Свято-Духова скиту Почаївської лаври. Просимо всіх помолитися за упокій його душі ",- повідомила УПЦ МП у Facebook, передає RegioNews.

Водночас УПЦ МП заявила про одужання від коронавірусної хвороби шістьох монахів та послушників, вони вже повернулися до Києво-Печерської лаври.

Їх поселили у спеціальному корпусі, який підготували служби епіднагляду, за їхнім здоров’ям спостерігатимуть лікарі.

Як повідомлялось раніше, у гуртожитку Київської духовної академії та семінарії захворювання COVID-19 виявили у трьох викладачів та 16 студентів.

У понеділок, 13 квітня від коронавірусу COVID-19 помер монах з Почаївської лаври Тернопільської області, який більше тижня перебував в лікарні.

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коронавірус УПЦ МП Києво-Печерська лавра Київ
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