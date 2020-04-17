Від коронавіруса помер вже третій чернець Києво-Печерської лаври
Українська православна церква Московського патріархату повідомила про смерть від коронавірусу чернеця Києво-Печерської лаври Никодима, передає RegioNews.
"Преставився насельник Лаври монах Никодим, який недавно надійшов зі Свято-Духова скиту Почаївської лаври. Просимо всіх помолитися за упокій його душі ",- повідомила УПЦ МП у Facebook, передає RegioNews.
Водночас УПЦ МП заявила про одужання від коронавірусної хвороби шістьох монахів та послушників, вони вже повернулися до Києво-Печерської лаври.
Їх поселили у спеціальному корпусі, який підготували служби епіднагляду, за їхнім здоров’ям спостерігатимуть лікарі.
Як повідомлялось раніше, у гуртожитку Київської духовної академії та семінарії захворювання COVID-19 виявили у трьох викладачів та 16 студентів.
У понеділок, 13 квітня від коронавірусу COVID-19 помер монах з Почаївської лаври Тернопільської області, який більше тижня перебував в лікарні.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 20:39 17 квітня Фігуранти "плівок Лероса": майбутні держслужбовці мали платити Єрмакам до 900 тис. грн
- 19:24 17 квітня Від коронавіруса помер вже третій чернець Києво-Печерської лаври
- 19:10 17 квітня Незважаючи на заборону, в Одеській області ринки не закрилися
- 18:41 17 квітня В МОЗ повідомили, при яких умовах скасують карантин в Україні
- 18:08 17 квітня Нардеп Рудик вилікувався від коронавірусу
- 18:04 17 квітня Це не Чорнобиль: фахівці заспокоїли запорожців, які скаржилися на їдкий дим
- 08:09 17 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
- 19:06 14 квітня Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт