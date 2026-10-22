Український продюсер зізнався, як змусив Потапа і Настю донатити на ЗСУ

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Потап і Настя Каменських наразі за кордоном та будуть кар'єру з виступами російською мовою. Відомий український продюсер зізнався, що Потап писав йому

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Продюсер Вадим Лисися вважає, що Потап і Настя вирішили дотримуватись "образу блазнів". На його думку, якби він звернувся до Потапа, той не став би слухати його поради. При цьому виявилось Потап уже звертався до Лисиці, однак продюсер практично змусив пару донатити на ЗСУ.

"Знаєте, що він мені перераховує? Він до мене звернувся, щоб я надав матеріали пісень для їхніх нових концертів. Я попросив, щоб вони донатили на мій фонд "Варта добра" за кожну пісню певну суму. Тобто вони все ж таки платять. Але не мені, а на фонд", - каже продюсер.

Нагадаємо, раніше У серпні 2026 року Потап і Настя Каменських опублікували відео, в якому з іронією висловилися про використання російської мови та "свободу". Після критики Каменських пояснила, що продовжує спілкуватися російською, оскільки говорить нею з дитинства.