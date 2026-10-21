РФ виробляє 4000 "Гераней" щомісяця: де наша балістика та дрони?
Росія, яка знаходиться під санкціями і має проблеми з придбанням комплектуючих, вже наростила виробництво ударних реактивних дронів "Герань-4" та "Герань-5" до 4 тисяч на місяць
Росія, яка знаходиться під санкціями і має проблеми з придбанням комплектуючих, вже наростила виробництво ударних реактивних дронів "Герань-4" та "Герань-5" до 4 тисяч на місяць
Це вдвічі перевищує обсяги випуску поршневих "Герань-2". Про це ГУР МО повідомило виданню NV.
Після цієї інформації мене цікавить лише два питання:
- Наскільки наростила виробництво дронів для діпстрайків та мідлстрайків Україна, яка не знаходиться під санкціями, але знаходиться під керівництвом Зеленського і "слуг народу"?
- Де наша балістика, яку обіцяли Зеленський і Штілерман цієї осені? Де??? Бо вже жовтень закінчується, але досі немає балістики, яка б могла бути використана для ударів по Москві.
Може час меньше кататися по світу та менше обіцяти, а більше робити, Володимир Зеленський?
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