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Борислав Береза український політик, громадський діяч, фігурант антикорупційних розслідувань, колишній народний депутат України VIII скликання, з кінця лютого по кінець грудня 2014 року — речник «Правого сектора». info@regionews.ua
21 жовтня 2026, 16:27

РФ виробляє 4000 "Гераней" щомісяця: де наша балістика та дрони?

21 жовтня 2026, 16:27
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Росія, яка знаходиться під санкціями і має проблеми з придбанням комплектуючих, вже наростила виробництво ударних реактивних дронів "Герань-4" та "Герань-5" до 4 тисяч на місяць
Росія, яка знаходиться під санкціями і має проблеми з придбанням комплектуючих, вже наростила виробництво ударних реактивних дронів "Герань-4" та "Герань-5" до 4 тисяч на місяць
Фото: з відкритих джерел
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Це вдвічі перевищує обсяги випуску поршневих "Герань-2". Про це ГУР МО повідомило виданню NV.

Після цієї інформації мене цікавить лише два питання:

  1. Наскільки наростила виробництво дронів для діпстрайків та мідлстрайків Україна, яка не знаходиться під санкціями, але знаходиться під керівництвом Зеленського і "слуг народу"?
  2. Де наша балістика, яку обіцяли Зеленський і Штілерман цієї осені? Де??? Бо вже жовтень закінчується, але досі немає балістики, яка б могла бути використана для ударів по Москві.

Може час меньше кататися по світу та менше обіцяти, а більше робити, Володимир Зеленський?

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Україна війна виробництво озброєння балістика
 
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