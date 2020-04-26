Україна відновила авіаперельоти для евакуації громадян з-за кордону

Посольство України у Швеції повідомило про відкриття продажу квитків на 28 квітня для евакуації українських громадян, а міністр Кулеба анонсував повернення громадян України з Індії

Фото: МАУ

Посольство України у Швеції повідомило про відкриття продажу квитків на 28 квітня для евакуації українських громадян, а міністр Кулеба анонсував повернення громадян України з Індії

Про це пише Regionews.

"Відкрито продаж квитків на спецрейс "Стокгольм-Київ" 28 квітня 2020 року. Придбати квитки можна на офіційній сторінці авіакомпанії SkyUP Airlines", - повідомило посольство на своїй Facebook-сторінці.

Ціна квитка - від 5 836 грн. Літак вилетить з аеропорту Арланда у Стокгольмі о 9:00.

Також учора в ефірі програми "Головна тема" на каналі "Україна" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував повернення українців літаком з Індії наступного тижня. 50 громадян України, які "застрягли" в Індії, вже вилетіли вчора рейсом Гоа-Мінськ авіакомпанії "Белавіа" на Батьківщину.

Україна протягом місяця не евакуювала "застряглих" громадян. 28 березня державний кордон України було закрито. Після 27 березня повернутися в Україну можна лише пішки чи автомобілем.