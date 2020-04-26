Україна відновила авіаперельоти для евакуації громадян з-за кордону
Про це пише Regionews.
"Відкрито продаж квитків на спецрейс "Стокгольм-Київ" 28 квітня 2020 року. Придбати квитки можна на офіційній сторінці авіакомпанії SkyUP Airlines", - повідомило посольство на своїй Facebook-сторінці.
Ціна квитка - від 5 836 грн. Літак вилетить з аеропорту Арланда у Стокгольмі о 9:00.
Увага Інформацію доповнено Відкрито продаж квитків на спецрейс Стокгольм-Київ 28 квітня 2020 року. Придбати...Опубліковано Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції Субота, 25 квітня 2020 р.
Також учора в ефірі програми "Головна тема" на каналі "Україна" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував повернення українців літаком з Індії наступного тижня. 50 громадян України, які "застрягли" в Індії, вже вилетіли вчора рейсом Гоа-Мінськ авіакомпанії "Белавіа" на Батьківщину.
#Індія #ШриЛанка #ЩодоМожливихРейсів Станом на 26 квітня ц.р., у списках громадян України, що звернулися до...Опубліковано Embassy of Ukraine in the Republic of India Неділя, 26 квітня 2020 р.
Україна протягом місяця не евакуювала "застряглих" громадян. 28 березня державний кордон України було закрито. Після 27 березня повернутися в Україну можна лише пішки чи автомобілем.
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