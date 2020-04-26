Під Херсоном фермери влаштували акцію протесту: вимагають відкрити ринки

Майже 250 осіб перекрили автомобільний міст через Дніпро через закриття ринків

Майже 250 осіб перекрили автомобільний міст через Дніпро через закриття ринків

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Яніни Лебедєвої

У Херсонській області сільгоспвиробники влаштували акцію протесту на Антонівському автомобільному мосту через Дніпро біля Херсона, перекривши рух на дорозі.

"Терпець урвався. Аграрії Херсонщини вийшли на трасу з вимогою відкрити ринки. Мітингують близько 250 осіб. Ходять по пішохідному переходу. Купа поліції, автозаків. Все фіксують, але не перешкоджають акції", - написала Яніна Лебедєва.

Як повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП у Херсонській області Тетяна Пшонь в коментарі Укрінформу, на мосту перебуває близько 200 осіб, які влаштували акцію протесту проти закриття ринків на території області, так і держави, тому що їм нікуди збувати сільгосппродукцію.

Учасники акції ходять пішохідном переходом безперервно, тим самим перешкоджаючи руху транспорту. Люди вимагають, щоб до них прибув представник облдержадміністрації.

Забезпечення охорони громадського порядку здійснюють близько 60-70 співробітників поліції. За словами Пшонь, правоохоронці роз'яснювали громадянам необхідність дотримання дистанції та вимог карантину. Проте учасники акції на це не реагують, деякі з них - без засобів індивідуального захисту.

"Поки що учасники акції не реагують на вимоги припинити акцію. Зараз співробітниками поліції внесена інформація до журналу єдиного обліку про порушення вимог карантину".

Терпець увірвався. Аграрії Херсонщини вийшли на трасу з вимогою відкрити ринки. Мітингують близько 250 осіб. Ходять по пішохідному переходу. Купа поліції, автозаків. Все фіксують, але не перешкоджають акції Опубліковано Яниною Лебедевою Неділя, 26 квітня 2020 р.

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