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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
21 жовтня 2026, 15:43

Арифметика виживання: що приховують умовні судження про допомогу США

21 жовтня 2026, 15:43
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Держсекретар США Марко Рубіо похвалив українських військових за хоробрий супротив ворогу, але водночас наголосив, що без допомоги США, включно з адміністрацією Трампа, України вже б не було
Держсекретар США Марко Рубіо похвалив українських військових за хоробрий супротив ворогу, але водночас наголосив, що без допомоги США, включно з адміністрацією Трампа, України вже б не було
Фото: 14 ОМБр імені князя Романа Великого
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("If it were not for the assistance of the United States, including under the Trump administration, there would be no Ukraine right now...”).

Ця заява є класичним прикладом контрфактичного умовного судження (або контрфактуалу) у мовознавстві, логіці та філософії історії.

У політології такі заяви класифікують як "альтернативна історія" або "віртуальна історія".

Але тоді будемо чесними і підем за такою логікою до кінця – Україна залишилася би і якщо б капітулювала, то існувала якийсь історичний час з маріонетковим російським урядом, з виїздом мільйонів українців до Європи, Канади та США і продовженням війни в Європі та окупацією Молдови, Литви, Латвії, Естонії, атак на Польщу, Румунію та Фінляндію (думаю і Словаччина з Угорщиною не залишилися би поза увагою)…

Крім того, сотні тисяч українців були би загнані в армію окупантів і ця вся армада могла піти ще далі (як зараз відбувається на окупованих територіях).

А де гарантія, що тоді б росіяни не повернули стратегічну ядерну зброю на територію України і з їх сьогоднішніми підходами використовувати погрози зброєю масового знищення та відносною слабкістю економіки і управління не допустили би якоїсь жахливої помилки і не спробували протестувати здатність на відповідь Вашингтону.

І тоді б не стало не лише України , не стало би США, як власне і самої РФ…

Тому краще не використовувати всякі там умовні форми суджень, а сміливіше робити історію на правильній її стороні, як це зараз роблять українці.

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Україна війна США Рубіо
 
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