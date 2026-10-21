Арифметика виживання: що приховують умовні судження про допомогу США
("If it were not for the assistance of the United States, including under the Trump administration, there would be no Ukraine right now...”).
Ця заява є класичним прикладом контрфактичного умовного судження (або контрфактуалу) у мовознавстві, логіці та філософії історії.
У політології такі заяви класифікують як "альтернативна історія" або "віртуальна історія".
Але тоді будемо чесними і підем за такою логікою до кінця – Україна залишилася би і якщо б капітулювала, то існувала якийсь історичний час з маріонетковим російським урядом, з виїздом мільйонів українців до Європи, Канади та США і продовженням війни в Європі та окупацією Молдови, Литви, Латвії, Естонії, атак на Польщу, Румунію та Фінляндію (думаю і Словаччина з Угорщиною не залишилися би поза увагою)…
Крім того, сотні тисяч українців були би загнані в армію окупантів і ця вся армада могла піти ще далі (як зараз відбувається на окупованих територіях).
А де гарантія, що тоді б росіяни не повернули стратегічну ядерну зброю на територію України і з їх сьогоднішніми підходами використовувати погрози зброєю масового знищення та відносною слабкістю економіки і управління не допустили би якоїсь жахливої помилки і не спробували протестувати здатність на відповідь Вашингтону.
І тоді б не стало не лише України , не стало би США, як власне і самої РФ…
Тому краще не використовувати всякі там умовні форми суджень, а сміливіше робити історію на правильній її стороні, як це зараз роблять українці.