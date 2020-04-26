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Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
26 апреля 2020, 17:41 318

Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники

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26 апреля 2020, 17:41 318
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В лавре, находящейся на карантине, заразились коронавирусом около 150–200 человек, в том числе настоятель, митрополит Павел. Умерли трое монахов
Фото: lavra.ua
В лавре, находящейся на карантине, заразились коронавирусом около 150–200 человек, в том числе настоятель, митрополит Павел. Умерли трое монахов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК Украина.

В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.

Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек, рассказал глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

По его словам, сейчас большинство клириков идут на поправку. Митрополита Павла уже выписали из больницы домой.

Напомним: 19 марта Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просили верующих приходить в храмы и причащаться.

Также сообщалось о смерти трех монахов Киево-Печерской лавры. 12 апреля Киево-Печерская лавра попросила о помощи в поставке материалов для лечения больных коронавирусом.

13 апреля в Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин.

18 апреля высшее руководство УПЦ МП - митрополитов Онуфрия и Антония тайно госпитализировали с диагнозом COVID-19.

23 апреля Российская Федерация заявила о намерении привезти гуманитарную помощь для Киево-Печерской лавры.

Читайте также: Коронавирус обнаружили в женском монастыре где находится резиденция митрополита Онуфрия


коронавирус церковь УПЦ МП Лавра карантин больные смерти
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