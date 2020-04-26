Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК Украина.
В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.
Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек, рассказал глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.
По его словам, сейчас большинство клириков идут на поправку. Митрополита Павла уже выписали из больницы домой.
Напомним: 19 марта Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просили верующих приходить в храмы и причащаться.
Также сообщалось о смерти трех монахов Киево-Печерской лавры. 12 апреля Киево-Печерская лавра попросила о помощи в поставке материалов для лечения больных коронавирусом.
13 апреля в Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин.
18 апреля высшее руководство УПЦ МП - митрополитов Онуфрия и Антония тайно госпитализировали с диагнозом COVID-19.
23 апреля Российская Федерация заявила о намерении привезти гуманитарную помощь для Киево-Печерской лавры.
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