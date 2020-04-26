Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники

В лавре, находящейся на карантине, заразились коронавирусом около 150–200 человек, в том числе настоятель, митрополит Павел. Умерли трое монахов

Фото: lavra.ua

В лавре, находящейся на карантине, заразились коронавирусом около 150–200 человек, в том числе настоятель, митрополит Павел. Умерли трое монахов

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