Дизель продовжує дорожчати: які ціни на АЗС
На українських АЗС ціни на пальне лишаються нестабільними. Найдорожчими стають дизельне пальне та А-95
Про це повідомляє Мінфін, передає RegioNews.
Станом на 21 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,74 гривні за літр (+0,15 гривні);
- бензин А-95 – 89,97 гривні за літр (+0,12 гривні);
- бензин А-92 – 86,40 гривні за літр (-0,04);
- дизпальне – 102,59 гривні за літр (+0,36 гривні);
- автогаз – 52,23 гривні за літр (+0,86 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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