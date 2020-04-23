Росія хоче передати "гумконвой" для хворих в Лаврі
Про це повідомляє "ВВС News Україна" із посиланням на уповноважену з прав людини в Україні Людмилу Денісову, передає RegioNews.
Зазначається, що із ініціативою доставити вантаж для "вірян" виступила уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова.
Вона звернулася напряму до Денісової, оскільки міністерство соціальної політики України проігнорувало її прохання.
Я отримала звернення Тетяни Москалькової. Але це питання до міністерства соціальної політики, - сказала Денісова.
За її словами, лише міністерство соціальної політики може вирішувати питання оформлення і ввезення вантажу.
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19 березня Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священики просили вірян приходити у храми та причащатися.
Також повідомлялося про смерть трьох монахів Києво-Печерської лаври. 12 квітня Києво-Печерська лавра попросила про допомогу в постачанні матеріалів для лікування хворих коронавірусом.
13 квітня в Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин.
18 квітня вище керівництво УПЦ МП - митрополитів Онуфрія і Антонія таємно госпіталізували з діагнозом COVID-19.
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