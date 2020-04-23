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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
23 квітня 2020, 22:10 31

Росія хоче передати "гумконвой" для хворих в Лаврі

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23 квітня 2020, 22:10 31
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Російська Федерація заявила про намір привезти гуманітарну допомогу для Києво-Печерської лаври, яку закрили на карантин через масштабний спалах коронавірусу
Фото: lavra.ua
Російська Федерація заявила про намір привезти гуманітарну допомогу для Києво-Печерської лаври, яку закрили на карантин через масштабний спалах коронавірусу

Про це повідомляє "ВВС News Україна" із посиланням на уповноважену з прав людини в Україні Людмилу Денісову, передає RegioNews.

Зазначається, що із ініціативою доставити вантаж для "вірян" виступила уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова.

Вона звернулася напряму до Денісової, оскільки міністерство соціальної політики України проігнорувало її прохання.

Я отримала звернення Тетяни Москалькової. Але це питання до міністерства соціальної політики, - сказала Денісова.

За її словами, лише міністерство соціальної політики може вирішувати питання оформлення і ввезення вантажу.

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19 березня Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священики просили вірян приходити у храми та причащатися.

Також повідомлялося про смерть трьох монахів Києво-Печерської лаври. 12 квітня Києво-Печерська лавра попросила про допомогу в постачанні матеріалів для лікування хворих коронавірусом.

13 квітня в Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин.

18 квітня вище керівництво УПЦ МП - митрополитів Онуфрія і Антонія таємно госпіталізували з діагнозом COVID-19.


коронавірус ФСБ РФ гуманітарний конвой агентурна мережа Києво-Печерська лавра
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