У Києві чоловік торгував амфетаміном у коробках з сірниками
У Києві викрили чоловіка, який організував бізнес на наркотиках. Він влаштував конспірацію
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
41-річний киянин продавав амфетамін у коробках із сірниками. Правоохоронці зафіксували кілька випадків, коли він продава коробку з сірниками "покупцю". Таким чином зловмисник приховував товар.
Під час обшуку в нього вдома знайшли заборонені речовини та ваги. Тепер чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.
У Києві та Запоріжжі продавали наркотики під виглядом чаю, печива й мармеладуВсі новини »
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