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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
26 квітня 2020, 14:41 9

В Україні коронавірусом захворіли майже 1700 медпрацівників

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26 квітня 2020, 14:41 9
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Найбільша кількість хворих медпрацівників у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях
Найбільша кількість хворих медпрацівників у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях

Про це на брифінгу в неділю повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

В Україні 1676 медичних працівників заразилися COVID-19. Тільки за останню добу з 492 нових випадків коронавірус діагностували у 101 лікаря.

За минулу добу: захворіли 492 особи, з них 41 дитина і 101 медичний працівник, госпіталізовано 123 людини, зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому хороша новина: 58 пацієнтів, у тому числі 5 дітей — одужали.

За весь час пандемії захворіли 8617 осіб, з них 586 дітей, а також 1676 медичні працівники. За минулу добу проведено 5596 досліджень методом ПЛР. Найбільша кількість захворілих медичних працівників у нас в Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях", — зазначив міністр Степанов.

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коронавірус Україна Максим Степанов медики лікарі статистика хворі
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