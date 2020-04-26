В Україні коронавірусом захворіли майже 1700 медпрацівників
Про це на брифінгу в неділю повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.
В Україні 1676 медичних працівників заразилися COVID-19. Тільки за останню добу з 492 нових випадків коронавірус діагностували у 101 лікаря.
За минулу добу: захворіли 492 особи, з них 41 дитина і 101 медичний працівник, госпіталізовано 123 людини, зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому хороша новина: 58 пацієнтів, у тому числі 5 дітей — одужали.
За весь час пандемії захворіли 8617 осіб, з них 586 дітей, а також 1676 медичні працівники. За минулу добу проведено 5596 досліджень методом ПЛР. Найбільша кількість захворілих медичних працівників у нас в Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях", — зазначив міністр Степанов.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 14:58 26 квітня Україна відновила авіаперельоти для евакуації громадян з-за кордону
- 14:41 26 квітня В Україні коронавірусом захворіли майже 1700 медпрацівників
- 13:49 26 квітня Голова Хмельницької ОДА Габінет став донором крові
- 13:30 26 квітня У Києві злочинна група продавала немовлят за кордон
- 13:10 26 квітня До Чорнобиля приїхав Володимир Зеленський
- 12:52 26 квітня Бунт через коронавірус: у Чернівецькому СІЗО троє ув’язнених перерізали собі вени
- 12:25 26 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 16:20 19 квітня Спалах COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали причину