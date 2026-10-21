Помста за фекалії: у Харкові жінка з балкона вилила окріп на сусіда

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У Харкові судили жінку, яка вилила на сусіда окріп. Це сталось, коли вона була на балконі, а він біля будинку

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Жінка стояла на балконі квартири четвертого поверху. Чоловік розповів, що він чекав на сина та виглядав у вікно. Коли він помітив, що сусідка збирається вилити окріп, і гукнув сина, намагаючись попередити про небезпеку. Саме в цей момент жінка вилила гарячу воду.

Інша сусідка викликала медиків. Лікарі діагностували у чоловіка опік скроні першого ступеня.

Жінка не визнала провину. Вона заявила, що сусід постійно обливав її балкон фекаліями, через що вона зверталась до дільничого. При цьому вона нібито не обливала його окропом. Проте експерти підтвердили, що опік потерпілого був спричинений дією високих температур.

Суд призначив жінці покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

Нагадаємо, в Дніпрі під час сімейного конфлікту 62-річний чоловік жорстоко побив свою невістку металевою сковородою та арматурою. Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні.