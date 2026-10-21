На Київщині жінка встромила в коханого ніж

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, співмешканці посварились. Під час конфлікту жінка схопила ніж та вдарила чоловіка в спину. Потерпілого госпіталізували медики. Жінку затримали.

Їй загрожує до восьми років. Наразі її відправили під варту.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.