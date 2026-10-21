На Кіровоградщині російський удар пошкодив складські приміщення
Російська армія атакувала складські приміщення у Кропивницькому районі Кіровоградської області. Інформації про постраждалих наразі немає
Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович, передає RegioNews.
"Чергова ворожа атака по складських приміщеннях у Кропивницькому районі. Інформація про постраждалих наразі відсутня", — написав він .
Очільник ОДА також закликав дотримуватися інформаційної тиші.
Нагадаємо, що російські війська 21 жовтня атакували заклад торговельної мережі "METRO" на Рівненщині. Внаслідок удару також постраждав житловий сектор.
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