Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: які наслідки

Фото: Дніпропетровська ОВА

21 жовтня російські війська понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

У Дніпрі внаслідок атаки понівечена інфраструктура. У Павлограді пошкоджена будівля, яка не експлуатується.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені приватний будинок, підприємство, інфраструктура та автомобіль.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджена приватна оселя.

Інформацію про загиблих і поранених у повідомленні не уточнювали.

Нагадаємо, що вдень 21 жовтня російські війська завдали чергового удару по Дніпру, поціливши в об'єкт критичної інфраструктури.

Повітряні сили попереджали про рух баражуючих боєприпасів "Бандероль" на Дніпро.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня російські війська атакували безпілотниками Одеську область. Ворог ударив по енергетичних об'єктах та підприємству.