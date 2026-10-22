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Нічний обстріл Києва: 15 постраждалих, серед них двоє дітей

22 жовтня 2026, 07:05
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Ілюстративне фото: ДСНС Києва
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Уночі 22 жовтня внаслідок ворожого обстрілу столиці постраждали 15 людей. Серед них – двоє 15-річних підлітків

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, вісім поранених госпіталізували до міських лікарень, де вони продовжують отримувати медичну допомогу.

У Печерському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлю станції швидкої медичної допомоги. Також зазнали пошкоджень шість автомобілів швидкої.

Серед медичних працівників постраждалих немає.

Нагадаємо, російські війська 21 жовтня атакували заклад торговельної мережі "METRO" на Рівненщині. Внаслідок удару також постраждав житловий сектор.

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