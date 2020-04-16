На в'їздах до Києва велики тисняви через обов'язкову термометрію
Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки ГРВІ, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію. Якщо температура тіла перевищує 38 градусів – викликатимуть бригаду швидкої медичної допомоги для госпіталізації хворого.
Про це сьогодні під час брифінгу заявив Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає RegioNews.
"Ми бачимо сьогодні складну ситуацію з поширенням інфекції. У столиці вже зареєстровано 644 підтверджені випадки, і ми застосовуємо всі заходи, що допоможуть вберегти громадян від хвороби. Медичні служби спільно з представниками поліції перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні автомобілі та легкові автівки, що перевозять більше трьох осіб включно із водієм", – пояснив Пантелеєв.
Відомий байкер та музикант Григорій Вагапов на своїй сторінці у фейсбук зазаначив, що через перевірки на в'їзді у Київ великі тисняви на дорогах.
"Тиснява, мабуть, аж від Житомира. Але мотоциклістів пропускають без черги. І то приємно", - написав Григорій.
Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за адресами:
- вул. Богатирська, 32-Е;
- просп. Броварський;
- вул. Бориспільське шосе;
- просп. Академіка Глушкова;
- шосе Житомирське;
- вул. Гостомельське шосе, 1/1;
- Дніпровське шосе;
- вул. Вишгородська, 83-А;
- 27 км Столичного шосе.
Також, у КМДА нагадали, про рекомендації обмежити пересування на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та регіонами України, якщо для цього немає нагальної потреби.
Як повідомлялось раніше, з 16 квітня на в’їздах до Києва водії та пасажири проходитимуть обов’язкову термометрію.
Нагадаємо, Київська влада пояснила, при яких умовах буде запроваджено в установах примусовий карантин.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.
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