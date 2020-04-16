На в'їздах до Києва велики тисняви через обов'язкову термометрію

Із 16 квітня у столиці розпочали обов’язкову термометрію пасажирів та водіїв на основних в’їздах до Києва

Фото: facebook:GregVagapov

Із 16 квітня у столиці розпочали обов’язкову термометрію пасажирів та водіїв на основних в’їздах до Києва

Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки ГРВІ, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію. Якщо температура тіла перевищує 38 градусів – викликатимуть бригаду швидкої медичної допомоги для госпіталізації хворого.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає RegioNews.

"Ми бачимо сьогодні складну ситуацію з поширенням інфекції. У столиці вже зареєстровано 644 підтверджені випадки, і ми застосовуємо всі заходи, що допоможуть вберегти громадян від хвороби. Медичні служби спільно з представниками поліції перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні автомобілі та легкові автівки, що перевозять більше трьох осіб включно із водієм", – пояснив Пантелеєв.

Відомий байкер та музикант Григорій Вагапов на своїй сторінці у фейсбук зазаначив, що через перевірки на в'їзді у Київ великі тисняви на дорогах.

"Тиснява, мабуть, аж від Житомира. Але мотоциклістів пропускають без черги. І то приємно", - написав Григорій.

Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за адресами:

вул. Богатирська, 32-Е;

просп. Броварський;

вул. Бориспільське шосе;

просп. Академіка Глушкова;

шосе Житомирське;

вул. Гостомельське шосе, 1/1;

Дніпровське шосе;

вул. Вишгородська, 83-А;

27 км Столичного шосе.

Також, у КМДА нагадали, про рекомендації обмежити пересування на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та регіонами України, якщо для цього немає нагальної потреби.

Як повідомлялось раніше, з 16 квітня на в’їздах до Києва водії та пасажири проходитимуть обов’язкову термометрію.

Нагадаємо, Київська влада пояснила, при яких умовах буде запроваджено в установах примусовий карантин.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.