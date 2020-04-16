09:33  16 квітня
В Україні вже зафіксовано 4161 хворого коронавірусом
15:17  16 квітня
НАЗК перевірить законність перельоту Єрмака з Мінська літаком Пінчука
08:53  16 квітня
Верховна Рада розгляне проєкт закону про протидію депутатському спаму
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2020, 19:46 3

На в'їздах до Києва велики тисняви через обов'язкову термометрію

Читайте также
на русском языке
16 квітня 2020, 19:46 3
Читайте также на русском языке
Із 16 квітня у столиці розпочали обов’язкову термометрію пасажирів та водіїв на основних в’їздах до Києва
Фото: facebook:GregVagapov
Із 16 квітня у столиці розпочали обов’язкову термометрію пасажирів та водіїв на основних в’їздах до Києва

Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки ГРВІ, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію. Якщо температура тіла перевищує 38 градусів – викликатимуть бригаду швидкої медичної допомоги для госпіталізації хворого.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає RegioNews.

"Ми бачимо сьогодні складну ситуацію з поширенням інфекції. У столиці вже зареєстровано 644 підтверджені випадки, і ми застосовуємо всі заходи, що допоможуть вберегти громадян від хвороби. Медичні служби спільно з представниками поліції перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні автомобілі та легкові автівки, що перевозять більше трьох осіб включно із водієм", – пояснив Пантелеєв.

Відомий байкер та музикант Григорій Вагапов на своїй сторінці у фейсбук зазаначив, що через перевірки на в'їзді у Київ великі тисняви на дорогах.

"Тиснява, мабуть, аж від Житомира. Але мотоциклістів пропускають без черги. І то приємно", - написав Григорій.

Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за адресами:

  • вул. Богатирська, 32-Е;
  • просп. Броварський;
  • вул. Бориспільське шосе;
  • просп. Академіка Глушкова;
  • шосе Житомирське;
  • вул. Гостомельське шосе, 1/1;
  • Дніпровське шосе;
  • вул. Вишгородська, 83-А;
  • 27 км Столичного шосе.

Також, у КМДА нагадали, про рекомендації обмежити пересування на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та регіонами України, якщо для цього немає нагальної потреби.

Як повідомлялось раніше, з 16 квітня на в’їздах до Києва водії та пасажири проходитимуть обов’язкову термометрію.

Нагадаємо, Київська влада пояснила, при яких умовах буде запроваджено в установах примусовий карантин.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.


Київ карантин Віталій Кличко КМДА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Карантин на Великдень: в Одеській області закриють ринки
16 квітня 2020, 17:34
Київ накрила пилова хмара та штормовий вітер
16 квітня 2020, 17:25
ЗНО може відбутися у серпні: Кличко
16 квітня 2020, 14:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 квітня 2020, 13:25
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
Останні Популярні
Марія Бурмака
Геннадій Москаль
Валерій Пекар
Всі блоги »
Одещина: хто контролює автостанції регіону
16 квітня 2020, 16:00
Пожежа в Чорнобильській зоні: яких наслідків чекати українцям
16 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »